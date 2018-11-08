Очень рискованный путь: политолог оценил шансы Горбачева предотвратить холодную войну

Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев отметил, что начало новой гонки вооружений является главной опасностью для всего мира, поэтому он пообещал сделать все, чтобы предотвратить возможную холодную войну. Накануне политик посетил премьеру документальной ленты о себе, созданной немецким режиссером Вернером Херцогом и британским документалистом Андре Сингером.

Руководитель пресс-службы «Горбачев-фонда» Павел Палажченко перед началом показа прочитал обращение бывшего главы СССР к создателям картины и зрителям.

«Сейчас мы видим попытки все это обратить вспять, отбросить мир в прошлое. И самая большая опасность — возвращение к конфронтации, начало новой гонки вооружений. Уже говорят о ядерной войне так, как будто это что-то вполне допустимое, к ней готовятся, обсуждают сценарии. Дальше, как говорится, ехать некуда, — написал Горбачев. — Нельзя опускать руки. Я верю, что новую холодную войну можно остановить, и буду все для этого делать».

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием к политологу, доктору исторических наук Александру Кубышкину, чтобы узнать, насколько осуществимо намерение политика.

По словам эксперта, Горбачев, как никто другой, знает механизм урегулирования международных конфликтов, поскольку сам принимал участие в стабилизации обстановки после гонки вооружений во второй половине XX века.

«Горбачев прав, конечно, в этой ситуации. Он знает инструкцию, систему соглашений, предотвращающую угрозу ядерной войны. Ведь он принимал непосредственное участие в урегулировании обстановки после холодной войны. И это, безусловно, его переговоры с [40-м президентом США Рональдом] Рейганом, как раз в том числе договор 1987 года [Договор о РСМД], вокруг которого сейчас идет шумиха.

Выход США из ДРСМД еще не состоялся, но к этому уже готовятся все. Это действительно очень опасный прецедент, потому что он не только продолжает разрыв с традициями разрядки 1970-х годов и перестройки в 1980-х. Вашингтон устанавливает совершенно новую позицию в мире, вынуждая Россию принимать ответные меры, а это будет весьма не просто в силу финансовых причин. Горбачев пользуется авторитетом в международном сообществе и в определенных политических кругах США, в том числе и среди республиканцев, которые надеются скорректировать ситуацию с ДРСМД», — разъяснил политолог.

Однако эксперт заметил, что новый американский истеблишмент может не захотеть пойти на уступки, пока ситуация не достигнет критической точки.

«Беда в том, что в случае, если Горбачев возьмется за вопрос мира, ему придется иметь дело с совершенно другой частью политэлиты — более консервативными и реакционными республиканцами. Это все люди со специфическим типом мышления, у которых сильно протекционное сознание в духе «давайте доведем дело до предела и тогда поймем, что красную линию пересекать не надо». Это очень рискованный путь, особенно в отсутствие договорной базы», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Кубышкина, несмотря на объективные достоинства экс-руководителя Советского Союза, времена изменились, и Вашингтон может негативно воспринять любую попытку урегулирования ситуации с ДРСМД.

«Конечно, можно приветствовать его желание урегулировать процесс, используя свое влияние, опыт переговорщика. Но я боюсь, что он столкнется с большими трудностями, которые связаны с изменением характера политической элиты в США. Новые республиканцы и некоторые демократы не знают, что такое Карибский кризис, потому что уходит поколение ветеранов внешней политики. Влияние [бывшего госсекретаря США Генри] Киссинджера уже не столь безгранично, как в 70-80 годах. Ситуация непростая», — заключил эксперт.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из Договора о РСМД. Он добавил, что Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал, «пока остальные не придут в себя».