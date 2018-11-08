Донецк, 8 ноября. Самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» были зафиксированы разведкой Донецкой народной республики на позициях Вооруженных сил Украины в районе села Дылеевка к северу от Горловки. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что нахождение данного вооружения у линии фронта в Донбассе запрещено минскими соглашениями.

«В районе населенного пункта Дылеевка, расположенного в 8 км от линии боевого соприкосновения в зоне ответственности 58-й бригады ВСУ, выявлено нахождение на временных огневых позициях трех единиц 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», — рассказал Безсонов.

Он призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ зафиксировать грубое нарушение со стороны Киева.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Ранее стало известно, что украинские военные в Донбассе применили беспилотник, чтобы нанести удар по населенному пункту Минеральное на территории ДНР. Один человек в результате нападения был ранен.