Владимир Путин прибыл в Астану на саммит ОДКБ | 8 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин прибыл в Астану на саммит Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана — Астану. Там российский лидер примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении. Планируется, что по его итогам будут подписаны около 20 совместных документов. При этом главы государств рассмотрят кандидатуры на пост генсека Организации Договора о коллективной безопасности. Завтра Владимир Путин и его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев посетят межрегиональный форум двух стран в Петропавловске.

ЦИК Мадагаскара назвал лидера президентских выборов Бывший президент Мадагаскара Андри Раджоелина продолжает лидировать на президентских выборах, о чем свидетельствуют результаты Независимой национальной избирательной комиссии. Так, политик опередил двух своих основных соперников, набрав 44,59 % голосов. Всего в выборах участвовало 36 кандидатов. Накануне Раджоелина в своей штаб-квартире обратился к сторонникам: «Даже если результаты еще не являются официальными, появляется тенденция победы малагасийского народа и Мадагаскара.

Рада приняла законопроект, расширяющий контроль Украины над Черным морем Законопроект «О прилегающей зоне Украины» (участок морского пространства) был принят в первом чтении на заседании Верховной рады. Он расширит контролируемую Киевом территорию на 12 морских миль. Цель законопроекта — противодействие контрабандному трафику в акватории Черного моря. Как говорится в пояснительной записке к документу, принятие закона положительно повлияет на безопасность в регионе и обеспечит экономический суверенитет Украины, предупредит случаи нарушения государственной границы, а также создаст основания для существенного сокращения контрабандного трафика в Черном море. Документ будет проходить второе чтение.