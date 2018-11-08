Глава Центробанка призвала россиян не бояться небольшого роста ключевой ставки

Москва, 8 ноября. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян «не бояться» возможного небольшого повышения ключевой ставки.

Набиуллина напомнила, что Россия живет в условиях серьезного внешнего давления, поэтому важная задача для страны и ее жителей — «не дать этому давлению сдерживать экономическое развитие страны».

«В этих обстоятельствах не стоит бояться таких шагов денежно-кредитной политики, как некоторое повышение ключевой ставки», — призвала она россиян.

По словам главы Центробанка, оперативная реакция ведомства ограничивает рост инфляционных рисков на будущее, а также создает условия для смягчения ДКП, по прогнозам специалистов ЦБ, в конце 2019–2020 годах.

«Как бы парадоксально это ни звучало, но более оперативное повышение ставки снижает вероятность ее более значительного повышения в будущем», — заключила она.

Ранее, 26 октября, совет директоров Центрального банка РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Последнее в этом году заседание совета директоров Центробанка состоится 14 декабря.