Они вспоминают молодость: уроженец Африки развлекает концертами одиноких пенсионеров Челябинска

54-летний уроженец Луанды Жоао Лукомбо в свободное от работы время колесит по Челябинску и его окрестностям с благотворительными концертами для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Федеральное агентство новостей пообщалось с чернокожим шоуменом и узнало, для чего он это делает и как на него реагируют зрители.

«Я барабанщик, живу в России очень давно, — рассказал Жоао о своем переезде ФАН. — В 1993 году приехал в Москву на учебу. Поступил в Российский университет дружбы народов, но диплом получить не удалось, не хватило денег на оплату обучения. После перевелся в строительный институт, отучился там еще полтора года. С тех пор моя основная деятельность — это строительство, а по выходным я играю».

Еще учась в Москве, молодой Жоао покорил сердце челябинской студентки. Бурный роман получил логичное завершение в загсе — обручившись, супруги решили уехать на родину жены в Челябинск. Там у них родились две дочери.

Но спустя годы совместная жизнь дала трещину — возлюбленная обрела пагубную привычку, пришлось развестись.

Об основной работе Лукомбо говорит вскользь, а вот о хобби может рассказывать часами. Как только выдается свободная минута, мужчина принимает приглашения выступить на свадьбах, днях рождения и корпоративах. Но самыми главными для него остаются выступления в домах пенсионеров и инвалидов.

Туда Жоао приезжает на общественных началах и дает концерты с хитами 80-90-х годов. Как отмечает Лукомбо, любимые произведения публики, от которых в пляс пускаются все, — это популярные композиции немецкой группы Mr. President и It’s my life Бон Джови.

«Я знаю, что люди [в этом] нуждаются, они в этих домах престарелых брошенные, ничего, кроме телевизора, не видят, — заключил собеседник. — У меня есть знакомая казачка, которая участвует в комитете и устраивает различные благотворительные мероприятия. Для меня это занятие нетрудное — выбирать два часа, чтобы старики хорошо себя чувствовали и у них было желание жить».

Кстати, дочери Жоао полностью поддерживают своего отца и по возможности составляют ему компанию.