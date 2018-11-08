В Киеве заявили о риске потери новых территорий вслед за Крымом и Донбассом

Киев, 8 ноября. Экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный считает, Киев может потерять контроль над новыми территориями вслед за Донбассом, Крымом и акваторией Азовского моря.

«Четвертая (территория) в принципе возможна? — сказал он на заседании «Президентского клуба» в Киеве. — Или мы останавливаемся на этой ситуации и не думаем о безопасности?».

Бессмертный призвал отказаться от идей о том, что Киеву следует «отрезать раковую опухоль» в виде отдельных неконтролируемых Киевом территорий. По его словам, Азов, Донбасс и Крым все еще являются «украинской территорией», а поэтому следует осознавать, что сейчас все происходящее является глобальным конфликтом с «шапкой цивилизационного противостояния».

Считать, что конфликт будет заморожен по примеру Приднестровья и Карабаха, ошибочно, подчеркнул Бессмертный.

«Основным инструментом преодоления (конфликта) является инициативность», — резюмировал он, передает издание «Политнавигатор».

Ранее украинский президент Петр Порошенко обвинил Россию в том, что она якобы отрабатывает блокаду украинских портов в Азовском море. В Совете Федерации РФ высмеяли заявление политика, ответив, что изначально катализатором напряженности на Азове стал незаконный захват Украиной российского сейнера «Норд».

В марте 2014 года крымчане провели референдум, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказалось за выход региона из состава Украины. Киев же не признал потерю полуострова, объявив его «временно оккупированной территорией Украины».

В начале апреля того же года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов. Украина постоянно обвиняет Москву в участии в вооруженном конфликте, однако участие РФ в нем ограничивается только тем, что она выступает в качестве посредника в урегулировании кризиса. Российская сторона регулярно призывает республики Донбасса — ДНР и ЛНР — и Киев и к прямому диалогу.