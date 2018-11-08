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Госдеп США обвинил РФ в «безрассудном поведении» в небе над Черным морем

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Госдеп США обвинил РФ в «безрассудном поведении» в небе над Черным морем

Вашингтон, 8 ноября. Госдепартамент США утверждает, что российская авиация ведет себя безрассудно и агрессивно в воздушном пространстве над Черным морем. В департаменте призвали РФ прекратить небезопасное поведение. С соответствующим заявлением выступила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

«Россия повела себя безрассудно в воздушном пространстве над Черным морем», — говорится в записи в Twitter.

Науэрт призвала РФ прекратить подвергать опасности жизни военных. К записи было прикреплено видео, на котором  самолет российской авиации приблизился к американскому самолету-разведчику.

В Минобороны РФ сообщили, что в понедельник российский истребитель Су-27 перехватил у границ России самолет-разведчик ВМС США ЕР-3Е «Aries» и сопроводил его с соблюдением всех мер безопасности. В ведомстве подтвердили, что российский самолет вернулся на аэродром после того, как американских разведчик изменил курс.

Автор: Софья Куликова
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