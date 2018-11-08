Вашингтон признал, что нужно взаимодействовать с РФ по Сирии

Вашингтон, 8 ноября. Уровень доверия между США и Россией остается низким, но странам необходимо взаимодействовать по вопросам сирийского урегулирования, несмотря на разногласия. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

По его словам, США видят «общую почву» с Россией в части прекращения конфликта в Сирии.

«Несмотря на низкий уровень доверия, мы должны взаимодействовать с Россией, одновременно оценивая действия и следование ее обязательствам, начиная с обязательства России выполнять резолюцию СБ ООН 2254», — сказал Дэвид Хейл.

При этом целью действий США является свободная от «присутствия Ирана, его приспешников и сил безопасности» Сирия. Хейл считает, что контингент данных стран «дестабилизирует» ситуацию во всем регионе и служит только «интересам Тегерана», а не Сирии или ее соседей.

По мнению госсекретаря США, Россия пытается «подорвать» влияние Вашингтона и институтов международного права на Ближнем Востоке.