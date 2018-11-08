«Надо брать Киев»: Сатановский рассказал, как РФ должна ответить на новые санкции США

Москва, 8 ноября. Россия должна предпринимать более решительные шаги в ответ на санкции США по Украине. Об этом заявил российский политолог и экономист Евгений Сатановский.

Политолог выразил уверенность, что если бы в 2014 году по просьбе Януковича Россия ввела войска на Украину для защиты ее законной власти, санкции Евросоюза и США против РФ были бы такими же. Однако Москва не пошла на этот шаг, в результате чего украинские политики считают, что Россия является «страной-терпилой».

«У Порошенко стопроцентное убеждение, что это так. Но потом они, может быть, удивятся. Судя по Грузии, Порошенко будет жевать галстук – он тоже в них ходит. Мы их уже предупреждали перед ЧМ по футболу, что если они дернутся на Донбасс, то потеряют государственность. Они не дернулись. Больше мероприятий всемирного масштаба нет - ну, пора», — сказал Сатановский в эфире радио «Вести».

Он также добавил, что считает неправильной выжидательную позицию Москвы, заключающуюся в наблюдении за политическими процессами на Западе, которые якобы могут повлиять на позицию Вашингтона. По его мнению, «надо брать Киев» в ответ на очередные антироссийские санкции США.

«Мы ждем промежуточных выборов в США, потому что думаем, введут ли они санкции. Но на следующий день в качестве ответа на санкции США надо было брать Киев», — добавил Сатановский.

По его мнению, именно так Москва должна реагировать на санкции США. При этом Россия должна предупредить западных «партнеров» о том, что подобные шаги будут предприниматься в ответ на каждый пакет санкций со стороны Вашингтона и Брюсселя.