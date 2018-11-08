Появилось видео с места стрельбы в Калифорнии, где погибли 13 человек

Лос-Анджелес, 8 ноября. В Сети появилось видео из Калифорнии, где мужчина расстрелял людей в баре Borderline.

На кадрах видеозаписи видно, как место происшествия окружено полицейскими, автомобилями скорой помощи и спасателей. Также видно, как стражи порядка входят в здание, сообщает «Аргументы и Факты».

I have to take a moment as I'm in awe of watching officers run toward the Borderline Bar & Grill after reports of a mass shooting. The bravery and selflessness cannot be ignored at a time like this. Thank you. pic.twitter.com/WlxiLEDKkX — Eric Shackelford (@ABC7Shack) November 8, 2018

Напомним, что трагедия в Калифорнии произошла в четверг. Мужчина зашел в бар, где произвел по людям не менее 30 выстрелов. Злоумышленник был ликвидирован полицейскими.

Как сообщало «Утро.ру», погибли 13 человек, cреди них офицер в полиции. Еще 12 человек пострадали.

В настоящий момент ничего не известно о мотивах нападавшего.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что полицейские дорожного патруля провели оперативную работу, прибыв на место стрельбы в течение трех минут.

«Полиция проявила большую храбрость.Пусть бог благословит всех погибших и семьи погибших. Спасибо вам, силы охраны правопорядка», — написал Трамп в Twitter.