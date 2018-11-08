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Появилось видео с места стрельбы в Калифорнии, где погибли 13 человек

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Появилось видео с места стрельбы в Калифорнии, где погибли 13 человек

Лос-Анджелес, 8 ноября. В Сети появилось видео из Калифорнии, где мужчина расстрелял людей в баре Borderline.

На кадрах видеозаписи видно, как место происшествия окружено полицейскими, автомобилями скорой помощи и спасателей. Также видно, как стражи порядка входят в здание, сообщает «Аргументы и Факты».

Напомним, что трагедия в Калифорнии произошла в четверг. Мужчина зашел в бар, где произвел по людям не менее 30 выстрелов. Злоумышленник был ликвидирован полицейскими.

Как сообщало «Утро.ру», погибли 13 человек, cреди них офицер в полиции. Еще 12 человек пострадали.

В настоящий момент ничего не известно о мотивах нападавшего.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что полицейские дорожного патруля провели оперативную работу, прибыв на место стрельбы в течение трех минут.

«Полиция проявила большую храбрость.Пусть бог благословит всех погибших и семьи погибших. Спасибо вам, силы охраны правопорядка», — написал Трамп в Twitter.

Автор: Денис Коробейников
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