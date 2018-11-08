ВСУ станут «армией раскола»: эксперт о запрете Киева пускать в военные части капелланов УПЦ

Генштаб Вооруженных сил Украины препятствует пастырской работе капелланов УПЦ, заявили в канонической Украинской православной церкви. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В прошлом месяце руководство воинской части А-0222 отдельного полка президента Украины передало церковь Архистратига Михаила, восстановленную общиной УПЦ, Киевскому патриархату. Данное решение было принято вопреки закону, без согласования с военными», — сообщается на сайте УПЦ.

Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями, настоятель храма архимандрит Лука Винарчук выразил мнение, что эта ситуация — следствие государственной политики по дискриминации верующих и священников православной церкви на территории Украины.

«Порошенко такого подарка не получит»

Глава отдела по связям с Русской православной церковью и православным сообществом за рубежом Института стран СНГ Кирилл Фролов в комментарии ФАН отметил, что изгнание канонической церкви из воинского храма нельзя оправдать никак, даже тем, что церковь избавлена от «неосергианских компромиссов» с оправданиями геноцида мирных жителей Донбасса. Православный журналист считает, что из-за изгнания УПЦ ВСУ станут «армией раскола», «армией унии и антихриста».

«Православные военнослужащие ВСУ обязаны защищать свои гражданские права на свободу совести, бороться с изгнанием УПЦ из ВСУ. Потому что [президент Украины] Петр Порошенко не получит такого подарка, как «исход» верных УПЦ в РФ. Призыв Порошенко к УПЦ покинуть Украину рассчитан на то, чтобы верные УПЦ во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием «покричат», тогда можно будет «пару буйных посадить», и сбегут в Россию, которая их примет в качестве беженцев. Порошенко такого подарка не получит. Потому что в России прекрасно понимают: Украина — это только «первая серия». Уничтожать будут всю Русскую церковь, и речь идет о десятках миллионов беженцев из Малороссии, Белоруссии и Молдавии», — пояснил Кирилл Фролов.

«Православное сопротивление будет смертельным для режима Порошенко»

По мнению эксперта, миллионы верных УПЦ не покинут свою, русскую, землю и не сдадут свои святыни «старым» и новым раскольникам. Православный журналист считает: Порошенко еще не понимает, что своим вчерашним заявлением [о том, что РПЦ нечего делать на Украине] он приобрел в лице десятков миллионов верных УПЦ непримиримых противников. Граждан Украины, которые, пусть Порошенко не надеется, никуда не уедут, даже если их ждут.