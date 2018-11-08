ВСУ станут «армией раскола»: эксперт о запрете Киева пускать в военные части капелланов УПЦ
Генштаб Вооруженных сил Украины препятствует пастырской работе капелланов УПЦ, заявили в канонической Украинской православной церкви. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«В прошлом месяце руководство воинской части А-0222 отдельного полка президента Украины передало церковь Архистратига Михаила, восстановленную общиной УПЦ, Киевскому патриархату. Данное решение было принято вопреки закону, без согласования с военными», — сообщается на сайте УПЦ.
Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями, настоятель храма архимандрит Лука Винарчук выразил мнение, что эта ситуация — следствие государственной политики по дискриминации верующих и священников православной церкви на территории Украины.
«Порошенко такого подарка не получит»
Глава отдела по связям с Русской православной церковью и православным сообществом за рубежом Института стран СНГ Кирилл Фролов в комментарии ФАН отметил, что изгнание канонической церкви из воинского храма нельзя оправдать никак, даже тем, что церковь избавлена от «неосергианских компромиссов» с оправданиями геноцида мирных жителей Донбасса. Православный журналист считает, что из-за изгнания УПЦ ВСУ станут «армией раскола», «армией унии и антихриста».
«Православные военнослужащие ВСУ обязаны защищать свои гражданские права на свободу совести, бороться с изгнанием УПЦ из ВСУ. Потому что [президент Украины] Петр Порошенко не получит такого подарка, как «исход» верных УПЦ в РФ. Призыв Порошенко к УПЦ покинуть Украину рассчитан на то, чтобы верные УПЦ во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием «покричат», тогда можно будет «пару буйных посадить», и сбегут в Россию, которая их примет в качестве беженцев.
Порошенко такого подарка не получит. Потому что в России прекрасно понимают: Украина — это только «первая серия». Уничтожать будут всю Русскую церковь, и речь идет о десятках миллионов беженцев из Малороссии, Белоруссии и Молдавии», — пояснил Кирилл Фролов.
«Православное сопротивление будет смертельным для режима Порошенко»
По мнению эксперта, миллионы верных УПЦ не покинут свою, русскую, землю и не сдадут свои святыни «старым» и новым раскольникам. Православный журналист считает: Порошенко еще не понимает, что своим вчерашним заявлением [о том, что РПЦ нечего делать на Украине] он приобрел в лице десятков миллионов верных УПЦ непримиримых противников. Граждан Украины, которые, пусть Порошенко не надеется, никуда не уедут, даже если их ждут.
«Они будут бороться с режимом Порошенко, с самой антиправославной сутью его режима, «не щадя живота своего». Спящие проснутся, и это массовое гражданское православное сопротивление будет смертельным для режима Порошенко и самого «проекта Украины как Антироссии». Именно потому, что будет правовым, гражданским, базирующемся на соборном документе церкви о том, что она может отказать в доверии государству, борющемуся с церковью и призвать верных к мирному гражданскому неповиновению.
И это массовое православное сопротивление Порошенко не удастся выдать за «войну России с Украиной» — это дешевый пропагандистский миф киевского «антихристового» режима. Порошенко не только попрал своим вчерашним заявлением фундаментальные права большинства своих сограждан — верных УПЦ. Он попрал их самые глубокие чувства — религиозные, считающиеся у православных гораздо большей ценностью, чем даже собственная жизнь. Порошенко растоптал святыни и плюнул в святых Малой Руси, принципиально считавших себя русскими и никак иначе», — заключил Кирилл Фролов.