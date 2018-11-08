Раджолина поблагодарил граждан Мадагаскара за мирные выборы

Антананариву, 8 ноября. Лидирующий по промежуточным итогам выборов кандидат на пост президента Мадагаскара от партии «Молодых решительных малагасийцев» Андри Раджолина поблагодарил Господа и граждан страны за то, что выборы прошли в мирной обстановке.

«Я благодарю Господа за то, что Мадагаскар смог проголосовать в мире. Спасибо всем тем, кто проголосовал и особенно тем, кто отдал голос за номер 13. Большое спасибо моей команде, которая упорно работала», — написал Раджолина в Twitter.

Также кандидат на пост президента страны призвал граждан к терпению и рекомендовал быть бдительными и не манипулировать ложными сведениями. Раджолина заявил, что Мадагаскар заслуживает честных и транспарентных выборов.

Напомним, по предварительным результатам Раджолина, занимавший пост президента Мадагаскара в период с 2009 по 2014 годы, набирает 43,92% голосов.