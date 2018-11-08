Страна разъезжается на глазах, а клоуны письма пишут: Гордон раскритиковал нардепов-«запорожцев»

Киев, 8 ноября. Попавшие в российский санкционный список украинские депутаты написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, разыграв пародию на знаменитую сцену из картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Известный украинский журналист Дмитрий Гордон раскритиковал нардепов-«запорожцев».

В эфире политического ток-шоу «Эхо Украины» телеведущий призвал украинских депутатов обратить внимание на растущие проблемы внутри страны вместо того, чтобы так нерационально использовать время работы Верховной рады. Как отметил Гордон, за четыре с половиной года после Майдана не было проведено ни одной реформы.

«Слушайте, страна разъезжается на глазах, наша страна, экономика вниз идет, воровство тотальное, а эти клоуны письма пишут. Отвратительно», — возмутился журналист.

При этом Гордон предположил, что депутаты таким образом хотели поднять моральный дух. Однако делать это, подчеркнул журналист, нужно увеличением купюр в карманах украинцев, а не посредством «вопиющей наглости».

Напомним, в Сети появился снимок, на котором украинские депутаты, наряженные в вышиванки и магерки, делают вид, что пишут гусиным пером на листе с уже напечатанным текстом, который даже не вынут из файла. Украинские интернет-пользователи высмеяли парламентариев, открывших в себе творческое начало, и посоветовали им заняться делом.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вхождения Крыма в состав РФ. Украинские власти начали проводить политику «декоммунизации», стремясь, по оценкам экспертов, стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины. В том числе звучали не подкрепленные фактами обвинения России в якобы вмешательстве в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже.

Нарастающее давление со стороны Украины привело к введению ответных санкций со стороны Москвы, которые коснулись 322 физических и 68 юридических лиц украинского государства.