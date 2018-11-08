«Ситуация продолжает оставаться напряженной»: в Тунисе продлили режим чрезвычайного положения

Тунис, 8 ноября. Режим чрезвычайного положения будет продлен в Тунисе, сообщил президент страны Беджи Каид ас-Себси на своей странице в Facebook.

Беджи Каид ас-Себси провел встречи с высокопоставленными чиновниками Туниса, на которых обсудил вопрос продления режима чрезвычайного положения. Премьер-министр Юсеф Шахед и председатель Ассамблеи народных представителей Мухаммед Насер поддержали решение главы страны продлить режим до 6 декабря.

Доцент Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Виталий Эпштейн считает, что режим чрезвычайного положения будет отменен в Тунисе не скоро.

«Создается такое ощущение, что на всем Ближнем Востоке ситуация продолжает оставаться напряженной, — приводит его слова «Слово и дело». — Понятно, что комендантским часом и обысками в домах ничего не решить».

Эксперт пояснил, что в текущей ситуации власти Туниса могут контролировать СМИ, а также запрещать разного рода собрания населения.