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«Ситуация продолжает оставаться напряженной»: в Тунисе продлили режим чрезвычайного положения

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«Ситуация продолжает оставаться напряженной»: в Тунисе продлили режим чрезвычайного положения

Тунис, 8 ноября. Режим чрезвычайного положения будет продлен в Тунисе, сообщил президент страны Беджи Каид ас-Себси на своей странице в Facebook.

Беджи Каид ас-Себси провел встречи с высокопоставленными чиновниками Туниса, на которых обсудил вопрос продления режима чрезвычайного положения. Премьер-министр Юсеф Шахед и председатель Ассамблеи народных представителей Мухаммед Насер поддержали решение главы страны продлить режим до 6 декабря.

Доцент Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Виталий Эпштейн считает, что режим чрезвычайного положения будет отменен в Тунисе не скоро.

«Создается такое ощущение, что на всем Ближнем Востоке ситуация продолжает оставаться напряженной, — приводит его слова «Слово и дело». — Понятно, что комендантским часом и обысками в домах ничего не решить».

«Ситуация продолжает оставаться напряженной»: в Тунисе продлили режим чрезвычайного положения

Эксперт пояснил, что в текущей ситуации власти Туниса могут контролировать СМИ, а также запрещать разного рода собрания населения.

«Пока ситуация на Ближнем Востоке не успокоится, изменений не будет, — предположил он. — Например, в Сирии режим ЧП сохранялся десятилетиями».

Автор: Катерина Иванова
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