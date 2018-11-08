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Путин проинформировал коллег по ОДКБ о ситуации в Сирии

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Путин проинформировал коллег по ОДКБ о ситуации в Сирии

Астана, 8 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин проинформировал коллег по ОДКБ о ситуации в Сирийской Арабской Республике и о четырехстороннем саммите по САР, состоявшемся в турецкой столице Стамбуле.

«(Путин) дал информацию своим коллегам по ОДКБ о начавшемся диалоге представителей астанинского формата и так называемой «малой группы» по Сирии​​​. Имеется в виду тот саммит, который был неделей ранее в Стамбуле», — сказал представитель Кремля в интервью журналистам. 

Кроме того, по словам Пескова, также были затронуты и другие региональные конфликты.

Отметим, что помимо российского лидера, в заседании приняли участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также премьер-министр Армении. 

27 октября в Стамбуле состоялась встреча президентов России, Турции, Франции и Германии по Сирии. Была рассмотрена ситуация в сирийской провинции Идлиб, а также сроки и создания конституционную комиссии САР.

Автор: Тимур Румянцев
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