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Москвичам рассказали о погоде в выходные

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Москвичам рассказали о погоде в выходные

Москва, 8 ноября. Гидрометцентр и Фобос опубликовали прогноз погоды на выходные для Центрального федерального округа.

Согласно народным приметам, рано выпавший снег в Дмитриев день, 8 ноября, говорил о поздней весенней оттепели, а также о предстоящих холодах. Однако, судя по прогнозу метеорологов, по народным приметам нельзя будет определить характер зимы.

Как сообщает «Свободная пресса», на территории Восточно-Европейской равнины не ожидается снежных метелей. Антициклон усилится на Урале и северо-востоке России. Широкая облачная масса подступает к Москве.

В субботу на территории Москвы и Московской области возможны осадки в виде мокрого снега, а также сильный туман. Погода проясниться в воскресенье. Температура будет держаться в районе -2 -4 градусов.

Автор: Денис Коробейников
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