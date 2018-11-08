«Эрозия системы»: Москалькова о двойных стандартах Запада в оценке соблюдения прав человека

Москва, 8 ноября. Страны Запада придерживаются двойных стандартов в оценке различных событий, связанных с соблюдением прав человека. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на ежегодной международной конференции.

По ее словам, политизированность темы прав человека вредит защите человеческого достоинства.

«Сегодня наблюдается эрозия международной системы защиты прав, выхолащивание ее основных принципов», — сказала Татьяна Москалькова.

В некоторых странах Запада, отметила омбудсмен, может десятками лет существовать феномен «массового безгражданства». Эти государства, по мнению Москальковой, считают себя вправе по политическим мотивам дискриминировать население региона, жители которого в установленном законом порядке выразили желание избрать свой исторический путь и войти в состав другой страны.

Уполномоченный по правам человека в РФ призвала участников конференции сплотиться вокруг приверженности универсальным демократическим ценностям, включая обеспечение прав и свобод.