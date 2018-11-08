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Пугачева отменила выступление на концерте Агутина из-за болезни

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Пугачева отменила выступление на концерте Агутина из-за болезни

Москва, 8 ноября. Народная артистка СССР Алла Пугачева отменила свое выступление на юбилейном концерте Леонида Агутина в спорткомплексе «Олимпийский» из-за болезни. Об этом певица написала в Instagram.

«Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина и песня такая классная, но не смогу. Заболела», — написала Пугачева.

Агутин пожелал примадонне скорейшего выздоровления, и сказал, что песню можно будет исполнить и в другой раз.

На юбилейном концерте Агутина 10 ноября в Москве выступят Сергей Шнуров, рэпер Баста, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и другие звезды российской эстрады.

Автор: Софья Куликова
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