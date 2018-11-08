Сирия: САА освободила из плена ИГ 19 женщин и детей в провинции Эс-Сувейда

Дамаск, 8 ноября. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) освободили 19 заложников, которые были захвачены террористами в провинции Эс-Сувейда. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, 19 женщин и детей друзской общины были похищены боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) несколько месяцев назад в провинции Эс-Сувейда.

Накануне бойцы САА вступили в бой с террористами ИГ к северо-востоку от Пальмиры. В ходе ожесточенных боев террористы были уничтожены, а все заложники освобождены.

Стоит отметить, что в конце сентября лидер друзской общины Израиля шейх Муафак Тариф посетил с визитом Москву, где провел встречу с замглавой МИД РФ Михаилом Богдановым. Тариф обратился к России с просьбой о помощи в освобождении друзов из плена ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.