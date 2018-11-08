Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 8 ноября.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович поделился итогами встречи с французскими сенаторами. «Сенаторы в шоке от происходящего на Украине»: депутат Рады рассказал о переговорах во Франции.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов отреагировал на предложение лишить его почетного звания за «предательство Родины» и заигрывания с Украиной. «По барабану»: Ефремов отреагировал на предложение наказать его за «предательство Родины».

Европейские сенаторы в шоке от происходящего на Украине, рассказал после переговоров во французском сенате депутат Верховной рады Вадим Рабинович. «У Европы глаза открылись»: в Сети ответили депутату Рады, заявившему о шоке ЕС от происходящего на Украине.

Военный эксперт Игорь Коротченко напомнил, как власти США скрывают причастность Киева к крушению MH17 в Донбассе. Военный эксперт напомнил, как Вашингтон скрывает причастность Киева к крушению MH17.

Украина живет от выборов к выборам и от революции к революции, каждый раз меняя свой политический курс, считает участник так называемой АТО Мирослав Гай. Он объяснил, чем опасна такая стратегия, и призвал соотечественников готовиться к войне. «Может быть бо-бо»: в Киеве призвали Украину готовиться к войне.

Мужа телеведущей Елены Малышевой сбили в Москве. Инцидент произошел 6 ноября. Об этом сообщают российские СМИ. Помощник Малышевой не в курсе ДТП с участием ее мужа.

«Крутое пике», о котором предупредила перевозчиков компания Boeing, может случиться у 246 самолетов моделей 737 Max во всем мире. «Крутое пике» Boeing 737 Max может случиться у 246 самолетов.

Испанская журналистка Пилар Бонет в беседе с украинскими коллегами обратила внимание на то, что в Киеве слишком идеализируют западные страны и слишком на них надеются, при этом забывая «работать над собой». «Европа не обязана защищать Украину»: испанская журналистка объяснила Киеву позицию Брюсселя.

НАТО пришлось оплачивать участие украинских военных в учениях Trident Juncture. Огонь охватил 2 тыс. кв. метров склада в Иркутской области. Российские военные провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо. ВСУ применили беспилотник для обстрела территории ДНР | 8 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ.

Французский историк Эдуард Юссон призвал «поблагодарить» Россию за вклад в победы в мировых войнах и подверг критике позицию властей Франции. Французский историк напомнил о вкладе России в «защиту свободы в Европе».