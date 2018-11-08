В Росгвардии прокомментировали предложение передать охрану школ бойцам ведомства

Москва, 8 ноября. В Росгвардии отреагировали на инициативу поручить охрану школ ведомству, автором которой стал депутат Государственной думы Сергей Вострецов. По словам официального представителя Росгварии Валерия Грибакина, обеспечение безопасности учебных заведений должно учитывать мнение всех заинтересованных сторон, а также должно обсуждаться в комплексе.

Он указал на то, что разработка и обсуждение данного законопроекта происходило без ведома Росгвардии. В самом ведомстве об этом узнали из СМИ.

Говоря об охране школ, Грибакин отметил, что это является сложным, ответственным и важным вопросом, так как он затрагивает такие важнейшие аспекты, как жизнь и здоровье детей.

«Нужно комплексно обсуждать эти вопросы, с участием всех заинтересованных сторон», — подчеркнул он.

Кроме того, в обсуждении данной инициативы должны участвовать, как минимум, еще три министерства — Минфин, Минпросвещения и МВД, передает издание «Парламентская газета».

Ранее сам Вострецов в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что на предложение инициативы его подвигла недавняя трагедия в Керченском политехническом колледже, где в результате стрельбы местного студента Владислава Рослякова погибли 20 человек (не считая его самого). По мнению депутата, только настоящие профессионалы должны заниматься охраной вузов и школ.