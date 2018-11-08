В Кировской области люди несколько месяцев живут без воды

Катастрофическая ситуация сложилась в одной из деревень Кировской области из-за неисполнения своих обязанностей колхозом — владельцем коммунальных сетей. Небольшая — около 500 человек — деревня Зайцевы в Котельничском районе рискует окончательно опустеть из-за невыносимых условий жизни. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Уже несколько лет жители жалуются на ветхий водопровод — вода поступала с перебоями даже в детский сад и школу, расположенные в поселении. А в конце лета случился серьезный прорыв, который оставил 20 жилых домов без водоснабжения практически полностью. И прорыв этот не ликвидирован до сих пор, несмотря на то, что зима уже на носу.

«Невозможно набрать воду даже для того, чтобы попить чай, не говоря уже о том, чтобы помыться и постирать, — рассказывает местная жительница Мария Прозорова. — На трубе живого места нет, одни дыры. Вся улица без воды, а у нас тут семейные люди в основном. Многодетная семья есть — у них семеро детишек. Некоторые уже и уезжать собрались, потому что жить так невозможно».

В дома вода не поступает, а вот в местах прорыва течет очень даже хорошо — настолько, что это стало угрожать подтоплением близлежащим домам. Не дождавшись ремонта трубы, жители поселения самостоятельно выкопали канаву для водоотведения.

Владельцем проблемного водопровода является колхоз «Искра» — и, по уверениям жителей деревни, ремонтом труб он не занимался долгие годы, несмотря на многочисленные жалобы.

«С 2016 года у нас эти проблемы. Председателю писали, никакой реакции до сих пор нет. Тут в основном живут работники колхоза, вот так наш председатель о своих сотрудниках заботится», — продолжает Прозорова.

Председатель СПК «Искра» Сергей Гущин является еще и депутатом Законодательного собрания Кировской области. Член «Единой России» отмечен многочисленными наградами и благодарностями в сфере сельского хозяйства, однако решить проблемы своих избирателей никак не находит времени. Он как раз, наоборот, от этих проблем усиленно старается избавиться — с наименьшими для себя потерями.

В данный момент водопровод передается в ведение администрации Зайцевского сельского поселения, но чиновники тоже не горят желанием принимать на баланс изношенные на 90% трубы. Поэтому процесс передачи идет через суд. А пока дело рассматривается, люди продолжают страдать. Чиновники не могут до определения суда выделить из скудного сельского бюджета деньги на ремонт, чтобы не попасть под статью о нецелевом расходовании, а руководство колхоза не собирается этого делать.

На проблему обратили внимание члены регионального отделения Общероссийского народного фронта Кировской области.

«Люди оказались заложниками в споре хозяйствующих субъектов, — рассказали в региональном штабе движения. — Судебные разбирательства могут длиться месяцами. Мы направили обращения в администрацию Котельничского района и надзорные органы с просьбой взять ситуацию на контроль. Считаем необходимым обязать текущего собственника провести ремонт коммунальных сетей».

Корреспондент ФАН пытался связаться с Сергеем Гущиным и выяснить, планируются ли работы по устранению прорыва трехмесячной давности, но депутат не ответил ни на звонки, ни на сообщения.