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В Кировской области люди несколько месяцев живут без воды

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Жители Кировской области несколько месяцев живут без воды

Катастрофическая ситуация сложилась в одной из деревень Кировской области из-за неисполнения своих обязанностей колхозом — владельцем коммунальных сетей. Небольшая — около 500 человек — деревня Зайцевы в Котельничском районе рискует окончательно опустеть из-за невыносимых условий жизни. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Уже несколько лет жители жалуются на ветхий водопровод — вода поступала с перебоями даже в детский сад и школу, расположенные в поселении. А в конце лета случился серьезный прорыв, который оставил 20 жилых домов без водоснабжения практически полностью. И прорыв этот не ликвидирован до сих пор, несмотря на то, что зима уже на носу.

Жители Кировской области несколько месяцев живут без воды

«Невозможно набрать воду даже для того, чтобы попить чай, не говоря уже о том, чтобы помыться и постирать, — рассказывает местная жительница Мария Прозорова. — На трубе живого места нет, одни дыры. Вся улица без воды, а у нас тут семейные люди в основном. Многодетная семья есть — у них семеро детишек. Некоторые уже и уезжать собрались, потому что жить так невозможно». 

В дома вода не поступает, а вот в местах прорыва течет очень даже хорошо — настолько, что это стало угрожать подтоплением близлежащим домам. Не дождавшись ремонта трубы, жители поселения самостоятельно выкопали канаву для водоотведения. 

Жители Кировской области несколько месяцев живут без воды

Владельцем проблемного водопровода является колхоз «Искра» — и, по уверениям жителей деревни, ремонтом труб он не занимался долгие годы, несмотря на многочисленные жалобы. 

«С 2016 года у нас эти проблемы. Председателю писали, никакой реакции до сих пор нет. Тут в основном живут работники колхоза, вот так наш председатель о своих сотрудниках заботится», — продолжает Прозорова.

Председатель СПК «Искра» Сергей Гущин является еще и депутатом Законодательного собрания Кировской области. Член «Единой России» отмечен многочисленными наградами и благодарностями в сфере сельского хозяйства, однако решить проблемы своих избирателей никак не находит времени. Он как раз, наоборот, от этих проблем усиленно старается избавиться — с наименьшими для себя потерями.

Председатель СПК «Искра» Сергей Гущин

В данный момент водопровод передается в ведение администрации Зайцевского сельского поселения, но чиновники тоже не горят желанием принимать на баланс изношенные на 90% трубы. Поэтому процесс передачи идет через суд. А пока дело рассматривается, люди продолжают страдать. Чиновники не могут до определения суда выделить из скудного сельского бюджета деньги на ремонт, чтобы не попасть под статью о нецелевом расходовании, а руководство колхоза не собирается этого делать.

На проблему обратили внимание члены регионального отделения Общероссийского народного фронта Кировской области.

«Люди оказались заложниками в споре хозяйствующих субъектов, — рассказали в региональном штабе движения. — Судебные разбирательства могут длиться месяцами.

Мы направили обращения в администрацию Котельничского района и надзорные органы с просьбой взять ситуацию на контроль. Считаем необходимым обязать текущего собственника провести ремонт коммунальных сетей».

Жители Кировской области несколько месяцев живут без воды

Корреспондент ФАН пытался связаться с Сергеем Гущиным и выяснить, планируются ли работы по устранению прорыва трехмесячной давности, но депутат не ответил ни на звонки, ни на сообщения.

Автор: Леонид Винчевский
© 2018 Федеральное агентство новостей
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