Уральскую чиновницу Глацких вывели из политсовета «Единой России»

Екатеринбург, 8 ноября. Временно отстраненную от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких вывели из регионального политического совета «Единой России» в связи с ежегодной ротацией. Об этом сообщили в пресс-службе отделения партии.

Политсовет обновил свои ряды, включив в новый состав восемь человек. Еще одно место осталось вакантным, выборы пройдут в следующем году.

На заседании совета секретарь свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий сообщил, что Глацких решением политсовета исключена из его состава. При этом он отказался отвечать на вопрос, будет ли чиновница исключена из партии.

«Дальнейшие решения будут приниматься по итогам служебного расследования», – цитирует его «ФедералПресс».

Напомним, на хостинге YouTube ранее был опубликован ролик, в котором свердловская чиновница на встрече с молодежью Кировграда заявила, что государство «в принципе ничего не должно, а должны родители», так как оно «не просило родителей рожать». Девушка впоследствии объяснила свои слова тем, что хотела всего лишь мотивировать молодежь, и извинилась за вызвавшее бурную реакцию заявление.

Однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился отстранить ее от должности на время проведения проверки. В том числе глава региона сообщил, что запросит полный видеоролик с выступлением Глацких, чтобы «разобраться и сделать выводы».

Накануне стало известно, что следственные органы начали доследственную проверку после того, как СМИ сообщили о растратах в департаменте молодежной политики Свердловской области. Именно это ведомственное подразделение возглавляла Глацких.