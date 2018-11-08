Голливудский актер Тактаров устроил скандал на борту самолета Москва — Нью-Йорк

Москва, 8 ноября. Голливудский и российский актер Олег Тактаров устроил скандал на борту самолета, который направлялся из Москвы в Нью-Йорк, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

Посадка на рейс до Нью-Йорка из Москвы заканчивалась в 9.50. Актер явился с пятиминутным опозданием. Сотрудник авиакомпании, осуществляющий контроль за пассажирами, сообщил эту новость, однако звезда решила не опускать руки, передает «Ридус».

«Господин Тактаров проигнорировал данную информацию и самовольно проник на борт воздушного судна», — приводит слова источников РЕН ТВ.

Актер со скандалом зашел на борт воздушного судна. После этого экипаж самолета принял решение снять его с рейса. За Тактаровым прибыли сотрудники полиции.

Актер уверял, что на борт его пустил сотрудник авиакомпании, однако в «Аэрофлоте» опровергли эту информацию, указав на те факты, что данные звезды были аннулированы в системе бронирования по причине неявки, а на руках у него был полный сегмент посадочного талона с его отрывной частью, пишет «Дни».