Раджолина лидирует по промежуточным итогам выборов президента Мадагаскара

Антананариву, 8 ноября. По промежуточным результатам выборов президента Мадагаскара лидирует кандидат от партии «Молодых решительных малагасийцев» Андри Раджолина, который занимал пост главы государства с 2009 по 2014 годы.

Самый молодой из 36 кандидатов на пост президента страны опережает соперников с 43,92% голосов. В прошлом Раджолина не смог завоевать поддержку, однако в этом году у него есть все шансы стать лидером, считает кандидат экономических наук, заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Евгений Корендясов.

«Он молодой и энергичный, и сейчас пытается снова избираться. Сложно говорить о расстановке сил на этих выборах. Главное, чтобы они закончились спокойно и мирно», — приводят слова Корендясов «Народные новости».

Напомним, лидирующие позиции в президентской гонке занимают действующий глава государства и два экс-президента. Выборы предусматривают второй этап голосования, если никто из кандидатов не наберет более половины голосов. Во втором туре выборов окажутся два кандидата.