«Давайте не про достижения»: Медведев прервал выступление главы РЖД

Москва, 8 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прервал выступление генерального директора РЖД Олега Белозерова. Председатель Кабмина призвал главу компании не хвалиться успехами, а доложить о финансовых планах РЖД для протокола.

Белозеров начал рассказывать о высоком уровне грузооборота, которого удалось достичь.

«Давайте не про достижения. Вы: «Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот — выше советского». Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной были (станции), вы молодцы», — сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр России напомнил, что цель заседания правительства заключается не в том, чтобы отрапортовать об успехах. Медведев спросил у Белозерова, есть ли, что добавить в протокол. Белозеров в ответ на это сказал, что протокол составлен с учетом всех пожеланий РЖД.

Ранее председатель Кабмина РФ рассказал о предложении установить экспортную надбавку в 8% к тарифам РЖД. Исключение составят перевозки нефтяных грузов и алюминия.