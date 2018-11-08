Раджоелина лидирует на президентских выборах в Мадагаскаре

Мадагаскар, 8 ноября. Президентские выборы прошли в Мадагаскаре. По результатам подсчета голосов лидирует бывший президент Мадагаскара Андри Раджоелина.

Окончательные цифры еще не оглашены. По предварительным данным, они равны результатам 2013 года.

По словам экспертов, явка на президентских выборах высокая, она может оказаться выше, чем на предыдущих президентских выборах.

Всего в голосовании участвовало 36 кандидатов. Раджоелина опережает двух своих самых главных соперников — Марка Равалуманану и Эри Радзаунаримампианину, набрав 44,59% голосов. Равалуманана набрал 40,65% голосов, действующий президент Мадагаскара — лишь 3,27%. В штаб-квартире своей избирательной компании Раджоелина обратился к своим сторонникам.