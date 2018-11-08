Месть за Крымский мост: Рада поддержала расширение зоны контроля в Черном море

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила проект закона о расширении зоны контроля в Черном и Азовском морях. Законопроект «О прилегающей зоне Украины» предполагает расширение контролируемой Киевом территории на море на 12 морских миль.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», предложение поддержали 238 депутатов.

«Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море», — заявила одна из авторов законопроекта Ирина Фриз.

В соответствии с законом, прилегающей зоной Украины станет морской район, который примыкает к территориальному морю страны, а также его внешняя граница, которая находится на расстоянии 24 морских миль.

Кроме того, в документе говорится, что будет разрешено преследование, задержание и арест кораблей в акватории, за исключением военных экипажей.

По мнению украинских депутатов, закон повлияет на безопасность в регионе и обеспечит экономический суверенитет Киева, а также значительно сократит контрабандный трафик в акватории Черного моря.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что документ носит исключительно провокационный характер.

Парламентарий отметил, что ни одна из стран не может самостоятельно изменять положения договоров, регулирующих государственные границы и морские зоны.

«Трудно прокомментировать, насколько это закономерно, потому что сегодня все должны действовать в рамках уже существующих договоров. Ни один из членов международных соглашений не может в одностороннем порядке менять условия.

У каждого корабля есть определенная аппаратура и настройки, которые сигнализируют о том, в какой зоне морской акватории он находится. Надо внимательно изучить ранее заключенные договоры и посмотреть, насколько законопроект Украины им соответствует», — пояснил депутат ГД.

По словам собеседника ФАН, Украина действительно должна бороться с проблемой нелегального провоза товаров в море.

«Бороться с контрабандой, связанной с нарушением экономических зон, необходимо, потому что я неоднократно при посещении южных регионов, в частности, Азовского моря, слышал о несоблюдении требований украинскими рыбаками», — вспомнил Чепа, рассуждая о правонарушениях украинских экипажей.

Парламентарий не сомневается, что Рада одобрила подобный закон лишь для того, чтобы еще больше обострить ситуацию в отношениях с Россией. По сути, действия Киева являются попыткой отомстить за строительство Крымского моста.

«То, что сейчас [украинские власти] пытаются накручивать, — это прямая эскалация напряженности в регионе. Киев пытается разыграть эту карту после строительства Крымского моста. Украина всячески пытается, не имея никакого флота, разжигать конфликт, прикрываясь якобы демилитаризацией Азовского моря.

Власти это делают при помощи европейских и американских политиков. По сути, на ровном месте разыгрывают проблему, стараются учинить провокацию», — заключил собеседник агентства.

Напомним, в октябре украинский президент Петр Порошенко ввел в действие тайное решение Совета безопасности и обороны страны о наращивании сил на юго-востоке, а также в Черном и Азовском морях.