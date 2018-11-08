Экс-солистку Serebro госпитализировали в Москве

Москва, 8 ноября. Российская певица, автор песен и поэтесса, бывшая солистка женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина за сутки до своего сольного концерта попала в больницу. Фотография руки с капельницей появилась на странице 33-летней певицы в Instagram.

«Внезапно за день до сольника», — написала Серябкина под фото.

Певица не стала раскрывать никаких подробностей своей госпитализации.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что знаменитая российская певица Анна Семенович попала в больницу.