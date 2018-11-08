Глава Еврокомиссии и премьер Финляндии обсудили отношения ЕС и России

Брюссель, 8 ноября. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля провели встречу в Хельсинки, в ходе которой обсудили отношения Европейского союза и России.

Об этом Юнкер рассказал журналистам по итогам переговоров. Пресс-конференцию транслировала видео-служба Еврокомиссии.

«Мы обсуждали изменения климата, отношения с Россией и вопросы, связанные с торговлей», — отметил Юнкер.

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении России после возвращения Крыма и обострения ситуации в Донбассе в 2014 году. Российская сторона неоднократно заявляла о необоснованности и бесперспективности санкционной политики Запада ввиду того, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем согласно Уставу ООН, а Москва не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сумму, которую мог потерять Евросоюз от санкций против России. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, данная сумма может превышать 100 миллиардов евро.