Российские военные в Сирии проверят себя на географическом диктанте

Москва, 8 ноября. Российские военные за рубежом, в том числе и в Сирии, напишут географический диктант, сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Географический диктант пройдет 11 ноября. Участие в нем примут более 137 тысяч военнослужащих.

«Военнослужащие смогут написать диктант на более чем одной тысяче площадок, оборудованных в местах дислокации соединений и воинских частей, — констатировали представители военного ведомства, — в том числе на российских военных базах за рубежом, на Сахалине, Новосибирских островах, на кораблях Тихоокеанского и Северного флотов, а также в Сирийской Арабской Республике».

В Минобороны РФ добавили, что свои знания также проверят министр обороны России Сергей Шойгу, его заместители, командующие войсками военных округов, видов и родов войск.

Ранее Шойгу уточнил, диктант будет проводиться на 1025 региональных площадках в воинских частях, организациях и учреждениях военного ведомства, однако главной площадкой станет Национальный центр управления обороной.