Жена генпрокурора Украины пришла в Раду в сапогах за 1,4 тысячи евро

Киев, 8 ноября. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко пришла на заседание украинского парламента в брендовых сапогах стоимостью 1,4 тысячи евро. Об этом сообщила украинский журналист Анна Стешенко.

«Представитель президента в парламенте и жена Генпрокурора Ирина Луценко сегодня пришла в Раду в красных сапогах YSL, которые на Украине можно купить за 1399 евро. Всего то, подумаешь. Сапожки - зачетные, относительно новая модель», — написала Стешенко на своей странице в Facebook.

Кроме того, Стешенко напомнила, что ранее Ирина Луценко приходила на заседания украинского парламента в обуви от французского модельера Christian Louboutin.

Стоит отметить, что ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об отставке. Накануне Луценко передал свое заявление об отставке президенту Петру Порошенко, передает «Газета.ру».