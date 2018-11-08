Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Жена генпрокурора Украины пришла в Раду в сапогах за 1,4 тысячи евро

39
0 Оставить комментарий

Жена генпрокурора Украины пришла в Раду в сапогах за 1,4 тысячи евро

Киев, 8 ноября. Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко пришла на заседание украинского парламента в брендовых сапогах стоимостью 1,4 тысячи евро. Об этом сообщила украинский журналист Анна Стешенко.

«Представитель президента в парламенте и жена Генпрокурора Ирина Луценко сегодня пришла в Раду в красных сапогах YSL, которые на Украине можно купить за 1399 евро. Всего то, подумаешь. Сапожки - зачетные, относительно новая модель», — написала Стешенко на своей странице в Facebook.

Кроме того, Стешенко напомнила, что ранее Ирина Луценко приходила на заседания украинского парламента в обуви от французского модельера Christian Louboutin.

Стоит отметить, что ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об отставке. Накануне Луценко передал свое заявление об  отставке президенту Петру Порошенко, передает «Газета.ру».

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.