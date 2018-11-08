Генпрокуратура РФ установила личность человека, передававшего продукты Цеповязу

Москва, 8 ноября. Установлена личность жителя Благовещенска, который передавал и покупал продукты для «члена банды Цапков» Вячеслава Цеповяза.

Мужчина приобретал крабов, икру, мясо для шашлыка, а также спортивные костюмы и сотовые телефоны. Все это он передавал в колонию для Вячеслава Цеповяза, сообщает RT со ссылкой на источник в Генпрокуратуре России.

Ранее прокуратура Амурской области заявила, что Цеповяз содержался в колонии на особых условиях. Он не только пользовался сотовыми телефонами и употреблял продукты, которых нет в столовой колонии, но и встречался с заключенными, с которыми он не имеет права общаться по закону. В настоящий момент следователи просят возбудить уголовное дело против сотрудников колонии, которые злоупотребляли должностными полномочиями.

Ранее Цеповяза поместили в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня.

Осужденный на 20 лет строгого режима по делу об убийстве станице Кущевская Вячеслав Цеповяз содержится в исправительной колонии №3 в Амурской области. Ранее в Сети попали фотографии, на которых преступник ест в колонии шашлыков и крабов.