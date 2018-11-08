Уполномоченная по правам человека в РФ: Омбудсмены позволили избежать третьей мировой войны. ФАН-ТВ

В Москве прошла вторая Международная конференция на тему «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». В этом году конференция посвящена 70-летию принятия всеобщей декларации прав человека, а также 25-летию принятия Конституции РФ. Представители ООН, Совета Европы, Администрации Президента РФ, правозащитных и научных организаций обсудили актуальные вопросы обеспечения и продвижения прав и свобод человека на евразийском пространстве, а также повышения эффективности правозащитной деятельности.

Владимир Путин передал своё приветственное обращение, в котором сказал, что расширение взаимодействия и обмена практическим опытом уполномоченных по правам человека между странами Евразийского пространства представляется весьма востребованным. Год назад, в декабре 2017 года, в Москве был подписан меморандум о создании евразийского альянса омбудсменов. Это позволило нам обмениваться лучшими практиками и большим объемом информации. За последний год омбудсмены России отстояли права 250 тысяч граждан России и иностранных граждан, которые находятся на территории РФ.

Если возникает проблема с защитой прав граждан, находящихся за рубежом, наших российских граждан, или, наоборот, иностранных граждан, которые находятся в России, то без помощи МИДа и дипломатического корпуса не обойтись. Мы объединяем усилия для того, чтобы найти без вести пропавшего человека или добиться посещения родственниками гражданина нашей страны, как это было с Константином Ярошенко. Соединённые Штаты Америки возьмут положительный опыт России по правозащитным омбудсменам и создадут такой институт как у нас — уполномоченного по правам человека. Россия без международных органов — это шаг назад. Нужно создать международную правозащитную организацию, чтобы получить объективную картину о положении дел в этой сфере, — объясняет Татьяна Москалькова, Уполномоченная по правам человека в РФ.

Эксперты отмечали, что сегодня, когда вопросы о защите прав человека выдвигаются на первое место, возрастает роль правозащитных организаций. И именно эти организации и международные омбудсмены, по словам Татьяны Москальковой, «позволили избежать нам третьей мировой войны, на пороге которой мы нередко стояли». В настоящее время более 100 национальных конституций содержат перечень национальных прав. Очевидных различий в международной повестке нет, и все они обеспечивают морально-ценностное единство. Сегодня необходимо максимально взаимодействовать странам и обмениваться своим опытом, чтобы сохранять мир и беречь права и свободу людей.