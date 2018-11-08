Киев запретил пускать капелланов УПЦ в военные части ВСУ

Киев, 8 ноября. Генштаб ВСУ препятствует пастырской работе капелланов Украинской православной церкви, ведомство запретило пускать представителей Московского патриархата на территорию военных частей. Об этом сообщает источник в УПЦ.

Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с вооруженными силами архимандрит Лука заявил, что украинские командиры получили указ от Генштаба с грифом «для служебного пользования». В указе значится, что командирам запрещается пускать на территорию военных частей капелланов УПЦ.

«Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывают свои незаконные действия по капелланам УПЦ грифом «для служебного пользования», — возмущается архимандрит Лука.

Кроме того, глава украинской военной части А-0222 отдельного полка президента Украины передал храм архистратига Михаила, восстановленный на средства общины УПЦ, в пользование раскольнической структуре. Решение о передаче святыни противоречит закону.

По словам архимандрита, ситуация с передачей церкви УПЦ раскольникам является очередным проявлением дискриминационной политики Киева против верующих и священников УПЦ.

Напомним, ранее Порошенко назвал Украинскую православную церковь элементом российской политической системы и потребовал от ее представителей вернуться «домой, в Россию». В РПЦ слова Порошенко назвали «несоответствующими главе светского государства».

Константинопольский патриархат принял решение даровать раскольнической структуре на Украине автокефалию. Решение Константинополя в РПЦ назвали неканоническим и исключительно политическим. Синод РПЦ заявил о намерении разорвать общение с Константинополем. Также раскольников отказался признать и ватиканский Святой престол.