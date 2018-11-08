«Дальше ехать некуда»: Горбачев пообещал остановить новую холодную войну

Москва, 8 ноября. Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев пообещал сделать все, чтобы остановить новую холодную войну.

Сегодня в Москве состоялась премьера документального фильма «Знакомьтесь, Горбачев», в создании которой приняли участие немецкий режиссером Вернер Херцог и британский документалист Андре Сингер​​​. Перед началом премьеры глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко зачитал обращение Горбачева к создателям и зрителям фильма.

Бывший президент СССР отметил, что в настоящее время перед мировым сообществом стоит большая опасность в виде возвращения к конфронтации и начала новой гонки вооружений. При этом некоторые политики делают недвусмысленные заявления о ядерной войне, которые свидетельствуют о ее подготовке.

«Дальше, как говорится, ехать некуда. Нельзя опускать руки. Я верю, что новую холодную войну можно остановить, и буду все для этого делать», — говорится в обращении Горбачева.

Он также добавил, что не намерен мириться с таким положением вещей, отметив, что готов противостоять угрозам, которые стоят перед миром.