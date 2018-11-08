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Экс-президент НАПКА вышел на работу в Счетную палату

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Экс-президент НАПКА вышел на работу в Счетную палату

Москва, 8 ноября. Бывший президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Алексей Саватюгин приступил к работе в Счетной палате РФ.

В новой должности он будет работать под руководством своего бывшего начальника Алексея Кудрина, который возглавляет ведомство.

Экс-президент НАПКА вышел на работу в Счетную палату

«Сегодня первый день (работы. – Прим. ФАН)», — цитирует Саватюгина News.ru.

Экс-глава НАПКА на новом месте займется вопросами развития блока финансового аудита

Стоит отметить, что ранее Саватюгин работал в должности заместителя министра финансов. На этом посту он пробыл с 2010 по 2013 год.

Экс-президент НАПКА вышел на работу в Счетную палату

Ранее стало известно, что три аудитора Счетной палаты РФ подали заявления о досрочном уходе с постов. Соответствующие бумаги внесены на рассмотрение президенту России Владимиру Путину. 

В отставку подали Владимир Катренко, Александр Жданьков и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. Все трое, как сообщало «Известия», получили предложения перейти на новые должности.

Автор: Екатерина Кухарева
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