«Подельник» террориста из Архангельска не жалуется на условия в СИЗО

Москва, 8 ноября. Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о том, в каких условиях содержат под арестом 14-летнего подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства. Трое членов ОНК провели проверку в СИЗО №5.

По словам Мельникова, подозреваемый на условия содержания под стражей не жалуется.

«Содержится в трехместной камере», — сказал Иван Мельников в комментарии RT.

Соседями 14-летнего москвича по камере являются двое несовершеннолетних. Одного из них подозревают в краже в крупном размере, другой задержан по делу о хранении наркотических веществ.

Ответственный секретарь ОНК отметил, что все следственные действия в отношении 14-летнего подростка проводили совместно с его родителями и адвокатом. Напомним, подозреваемый пробудет под арестом до 2 декабря.

По данным следствия, восьмиклассник изготовил бомбу и хранил ее дома. Сотрудники правоохранительных органов вышли на его след после ЧП в Архангельске.

31 октября 17-летний парень пронес в здание УФСБ по Архангельской области взрывное устройство. Злоумышленник погиб в результате взрыва, один из сотрудников ФСБ получил тяжелые ранения.