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Кокорину ограничили поступления посылок с едой в СИЗО

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Кокорину ограничили поступления посылок с едой в СИЗО

Санкт-Петербург, 8 ноября. Футболисту петербургского «Зенита» Александру Кокорину в определенный момент ограничили поступления посылок с едой в СИЗО​​​, о чем рассказала давняя подруга спортсмена, спортивный менеджер Дарья Шишканова.

По ее словам, Кокорину в огромных количествах поступают письма, посылки с едой и подарками от поклонников. Поскольку существует лимит, футболисту в какой-то момент ограничили поступления посылок, отметила Шишканова. 

Она также сообщила, что Кокорину и его другу, футболисту Павлу Мамаеву ограничили право посещения спортзала до двух раз в неделю, передает РИА Новости.

8 октября произошли две потасовки с участием спортсменов. От рук Кокорина и Мамаева пострадали глава НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин, глава департамента Минпромторга Денис Пак, а также водитель одной из ведущих Первого канала. В результате виновные были отправлены под арест до 8 декабря.

Автор: Тимур Румянцев
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