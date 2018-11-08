Сирия новости 8 ноября 19.30: при взрыве в Азазе пострадало шестеро детей, «Тахрир аш-Шам» арестовала гражданского в Идлибе

Сирия, 8 ноября. При взрыве в Азазе пострадало шестеро детей, «Тахрир аш-Шам» арестовала гражданского в Идлибе, в Эс-Сувейду прибыло подкрепление САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление в Эс-Сувейду.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: стягивает силы на юг Идлиба.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В Азазе детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиле, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, в результате инцидента ранения получили шестеро детей.

Еще одна мина разорвалась недалеко от Джандариса на севере провинции Алеппо. По сведениям Twitter-канала (@jisrtv), при взрыве были нейтрализованы два боевика.

Ранее при детонации СВУ в населенном пункте Бюльбюль погибло пять мирных жителей, включая двоих детей. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что мина была заложена в поселении радикалами Демократических сил Сирии (SDF).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым укрытиям террористов «Исламского государства» в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что под огнем авиации возглавляемого США западного альянса оказались жилые районы поселений Аш-Шаафа, Хаджин, Ас-Суса и Багуз-Фаукани.

Напомним, в результате одной из последних атак ВВС коалиции на Хаджин погибло 15 мирных жителей города.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» арестовали жителя города Ад-Дана на севере провинции Идлиб и увезли пленника в неизвестном направлении.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MrRevinsky), что на юг региона движется военный конвой подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса. Напомним, в соответствии с договоренностью о создании демилитаризованной зоны, достигнутой на встрече между президентами России и Турции в сентябре, джихадисты должны покинуть данный район. Вместо этого террористы «Ан-Нусры» укрепляют свои позиции на юге Идлиба.

Провинция Эс-Сувейда

В район вулканического плато Ас-Сафа на границе провинций Дамаск и Эс-Сувейда продолжают стягиваться подкрепления Сирийской арабской армии (САА), передает источник в Telegram (@directorate4).

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq), что правительственные войска САР вновь начали продвигаться в этой местности после долгих артиллерийских обстрелов укрытий террористов «Исламского государства».

Напомним, разрозненные банды ИГ1 скрываются в пещерах в этом районе. Террористы окружены сирийской армией и отрезаны от путей снабжения оружием и продуктами питания.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)