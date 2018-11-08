«А можно считать и по добрым делам»: Медведев поздравил МИА «Россия сегодня» с юбилеем

Москва, 8 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил международное информационное агентство «Россия сегодня» с пятилетним юбилеем.

Медведев отметил, что у «России сегодня» «пока маленький, скромный юбилей». Однако он обратил внимание, что тут важен способ подведения итогов работы.

Пять лет информационному агентству — «Россия сегодня» было образовано 9 декабря 2013 года​​​ — исполняется со дня последней реорганизации. Однако оно возникло вместе с «Совинформбюро», которое было основано на третий день начала Великой Отечественной войны.