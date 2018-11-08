«Вы сгорели!»: победивший Трамп использовал шанс и выгнал генпрокурора США

Буквально на следующий день после промежуточных выборов президент США отправил в отставку генерального прокурора Джефферсона «Джеффа» Сешнса, который работал в этой должности с 9 февраля 2017 года и являлся одним из долгожителей «команды Трампа».

Правда, с самим «Большим Дональдом» отношения у него были, мягко говоря, натянутыми. Дело в том, что Джефф был креатурой руководства «великой старой партии» (Great Old Party, GOP), настроенной против нью-йоркского миллиардера, которого изначально вообще не принимали всерьез, рассматривая в качестве политического спойлера. Но, получив массовую поддержку избирателей, Дональд Трамп сенсационно одолел сначала своих внутрипартийных оппонентов, а затем и Хиллари Клинтон.

Верхушкой «красных», скорее всего, был разработан план устранения, совместно с демократами, «неправильного» 45-го президента США и его замены более удобной фигурой в лице вице-президента Майка Пенса. Примерно по тому же сценарию в 1974 году после уотергейтского скандала ушел в отставку Ричард Никсон, и 38-м по счету «хозяином Белого Дома» в ходе совместной двухпартийной операции почти на два с половиной года стал вообще никем не избиравшийся вице-президент Джеральд Форд, навязанный Никсону партийным механизмом вместо ушедшего Спиро Агню. Видимо, поэтому значительная часть республиканских политиков: конгрессменов, губернаторов и т. д. — ничуть не противилась, а, напротив, активно участвовала в массированной атаке на Трампа.

И Сешнс, так или иначе, был одним из самых важных элементов данной операции. Он не только дал «зеленый свет» созданию и работе межведомственной комиссии Роберта Мюллера по расследованию «русского вмешательства в президентские выборы 2016 года», но и полностью игнорировал все сигналы о допущенных ею нарушениях: как по времени, так и по существу проводимых действий.

Но, видимо, Хиллари уже не та, что 44 года назад, когда она «сломала» Никсона, — и у заговорщиков (в данном случае это не метафора, а точное определение) из deep state «что-то не срослось». Даже фондовый рынок ко дню промежуточных выборов не рухнул, несмотря на сентябрьское повышение учетной ставки ФРС. Кстати, на заседании 7 ноября нынешняя планка 2—2,5% годовых не была повышена: решение этого вопроса банкиры перенесли на декабрь.

В итоге Трамп не только дожил в качестве президента до midterm elections, но и победил на них. И тут же Сешнсу довелось услышать в свой адрес фирменную фразу «Большого Дональда» из телешоу «Кандидат»: «You are fired!» («Вы уволены!», в буквальном переводе — «Вы сгорели!»).

Интересно, что одним из главных вопросов, заданных журналистами на первой после промежуточных выборов пресс-конференции Трампа был посвящен дальнейшей судьбе Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна, который непосредственно курировал работу «комиссии Мюллера». Президент тогда не стал раскрывать карты, заявив, что «ответил бы на этот вопрос немного в другое время».

Как можно видеть, это время наступило буквально через несколько часов. А исполняющим обязанности Сешнса «хозяин Белого дома» назначил главу аппарата генпрокурора, 49-летнего христианского консерватора из штата Айова Мэтью Уитакера. В адрес последнего уже поступили требования, в частности, от лидера будущего демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси — не вмешиваться в работу «комиссии Мюллера», полностью оставив это направление за Розенстайном и сохранив его финансирование в полном объеме.

При этом Сешнс в своем прошении об отставке написал, что делает это по прямому указанию Трампа, то есть совершает не добровольный, а вынужденный шаг. И это, видимо, последний удар по президенту, который он мог нанести в качестве генпрокурора США. Дальше тему «расправы над инакомыслящим» предстоит «форсить» антитрамповским глобальным масс-медиа. Но одну из самых опасных для себя угроз «Большой Дональд» решил выдернуть немедленно — и выгнал генпрокурора-заговорщика, воспользовавшись первым же появившимся шансом.

В недавнем материале Федерального агентства новостей говорилось, что результаты промежуточных выборов 6 ноября чрезвычайно успешны для Трампа, поскольку они дают ему дополнительную свободу рук, прежде всего в отношении республиканского партийного истеблишмента, и что подтверждения этого вывода не слишком заставят себя ждать. Отставка Джеффа Сешнса — наглядное тому подтверждение. Скорее всего, следом за ним последуют и другие.