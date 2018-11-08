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Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Калифорнии

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Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Калифорнии

Вашингтон, 8 ноября. Посольство России в Соединенных Штатах выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших при стрельбе в Калифорнии.

«Посольство выясняет, были ли среди пострадавших в стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса граждане России. В Госдепартамент направлен соответствующий запрос», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, минувшей ночью вооруженный мужчина устроил стрельбу в баре Borderline Bar and Grill в американском городе Таузанд-Окс в штате Калифорния. Злоумышленник совершил около 30 выстрелов, после чего был ликвидирован сотрудниками полиции. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе один офицер полиции.

Автор: Артем Никулин
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