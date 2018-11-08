«Крылья притормозили»: пилот Ан-2 рассказал о жесткой посадке под Архангельском

Москва, 8 ноября. Самолет Ан-2 с 11 пассажирами и двумя членами экипажа совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Воздушное судно спасатели обнаружили среди лесного массива: посадка оказалась жесткой, но жертв и серьезных травм удалось избежать. О том, что произошло на борту самолета, рассказал командир экипажа Ан-2 Александр И.

По его словам, это был обычный рейс Архангельск — село Сояна. Таких полетов у Александра были сотни, но сегодняшний он запомнит на всю жизнь. Единственное, признался пилот, что он наблюдал при возникновении нештатной ситуации, — потеря мощности. Обледенение только началось.

«Посадку пришлось совершать в лесу. Уже все, просто падал. Не дотянул до болота и, получается, упал в деревья», — сказал Александр в комментарии KP.Ru.

По его словам, самолет разрушен полностью: оторвало хвост, крылья сложены, но вот фюзеляж цел. Посадку, которую удалось совершить Александру, иначе, чем чудом, не назовешь: пострадавших нет. На вопрос, как в таких условиях удалось вернуть пассажиров на землю живыми, пилот скромно пожал плечами.

«Самолет на малой скорости вел, не носом приземлялся, крылья притормозили, немного по касательной прошел», — рассказал Александр.

Как пишет «Газета.Ru», по факту экстренной посадки самолета Ан-2 с 11 пассажирами под Архангельском возбуждено уголовное дело. Расследование идет по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на борту находился восьмимесячный ребенок. Все пассажиры и члены экипажа доставлены вертолетом в международный аэропорт Архангельска.