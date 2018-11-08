Медведев встретился с финалистами конкурса фотожурналистики имени Стенина

Москва, 8 ноября. Российский премьер-министр Дмитрий Медведев провел встречу с финалистами международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Глава кабмина отметил опасность профессии фотожурналиста и высокопрофессиональные снимки участников конкурса.

«Понимаю, насколько опасной является профессия фотожурналиста. Это рисковая профессия», — сказал Медведев.

Премьер-министр, отметив, что профессия фотожурналиста опасна, напомнил, что именно поэтому конкурс посвящен фотокорреспонденту Стенину, который погиб в 2014 году во время вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

«[Стенин] до конца выполнял свой долг, работая в весьма сложных условиях, в Донбассе, проявляя высокие качества профессиональной фотожурналистики», — сказал Медведев.

Медведев сообщил, что посмотрел фотоработы, когда летел из Москвы в Китай. По его словам, фотографии — интересные, «причем самые разные, начиная от такой сложной военной журналистики и заканчивая, казалось бы, совершенно бытовыми сценками, которые выполнены, на мой взгляд, высокопрофессионально».

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. Донецк и Луганск после госпереворота в стране заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести силовые операции против республик Донбасса. По последним данным, жертвами конфликта на юго-востоке страны стали более 10 тысяч человек.

Стенин, работавший на тот момент в Донбассе, с 5 августа 2014 года перестал выходить на связь. В начале сентября того же года стало известно, что он погиб в районе Донецка 6 августа. Автомобиль, на котором он ехал, попал под обстрел.