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Политика

СМИ рассказали, что скрывается за спором о правах меньшинств в США

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СМИ рассказали, что скрывается за спором о правах меньшинств в США

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Дональд Трамп отменил принятые его предшественником Бараком Обамой привилегии трансгендеров – людей, не относящих себя ни к мужском, ни к женскому полу. Настоящий же смысл такой политики кроется в давлении на богатейшие компании страны, пишет газета «Взгляд».

С экономической точки зрения трансгендеры – одно из самых обездоленных меньшинств США. Как правило, они не имеют стабильного заработка и живут за чертой бедности, многие же из них страдают психическими заболеваниями.

Для таких «прогрессивных» компаний, как Apple, Airbnb, Google, Facebook, Microsoft, защита прав трансгендеров скорее является делом имиджа и причислением себя к левой, антитрамповской части общества.

В действительности противостояние богатейших американских компаний, скрытое за защитой прав меньшинств, имеет исключительно практическое применение. Трамп пытается вернуть компании в США, заставив платить налоги, так как большинство крупнейших компаний пользуются фактически оффшорной схемой, имея штаб-квартиры в Ирландии.

В итоге, за спором о правах меньшинств скрывается самая обыкновенная борьба за налоговые выплаты.

Автор: Софья Куликова
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