Мира, хлеба и справедливости: киевский социолог рассказал, чего ждут украинцы от выборов-2019

За последние 4,5 года украинцы очень устали от равнодушия власти к их насущным проблемам и рассчитывают на решительные шаги будущего президента страны. Правда, с тем, кто мог бы стать этим преемником, украинцы пока окончательно не определились. Так же как и с тем, хотят ли они проведения жестких экономических и социальных реформ в стране или нет.

Чего именно ожидают украинцы от выборов-2019, корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал киевский социолог Александр Левцун.

По результатам соцопросов, проведенных в конце октября киевским центром социальных исследований «София», 15,9% респондентов готовы проголосовать на выборах президента за главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, 9,3% — за действующего президента Украины Петра Порошенко, 8,8% — за сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» в Раде Юрия Бойко.

Кроме того, 8,2% украинцев готовы выбрать президентом лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, 7,9% — певца Святослава Вакарчука, 6,6% — артиста Владимира Зеленского, а 6,1% — лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Впрочем, отметили социологи центра «София», распределение мест в первой тройке может измениться в случае, если единым кандидатом от «Оппоблока» и «За життя» выдвинут Юрия Бойко — тогда за него проголосовали бы 14% респондентов, а за Тимошенко — 15,5%.

Ожидания украинцев от выборов-2019 таковы: люди устали от войны, хотят побед, социального благополучия и сурового наказания для чиновников-коррупционеров. Самая актуальная проблема для большинства украинцев — война в Донбассе (52% опрошенных). Искусственно продлеваемый военный конфликт забирает огромные ресурсы на оборону, истощает человеческие и материальные ресурсы. А также стимулирует рост криминала в обществе, связанный с доступностью боевого оружия в стране.

Вторая важная проблема — это скорейшее решение властью острых социальных проблем украинцев. В числе проблем, которые должен решить будущий президент, 36% опрошенных назвали низкий уровень зарплат и пенсий, 32% — рост цен и инфляцию, 27% — безработицу, 24% — дороговизну и низкое качество медобслуживания. Еще 23% ждут снижения тарифов на услуги ЖКХ. В массе своей украинцы ожидают, что после выборов прожиточный минимум в стране будет не менее 6,7 тысячи гривен, средняя зарплата повысится до 12 тысяч гривен, а средняя пенсия — до 7,5 тысячи гривен.

Третья проблема, которая волнует украинских граждан, — это повальная коррупция среди госчиновников. Около 65% респондентов заявили, что «высшие чиновники, налоговики, правоохранители и таможенники должны нести строгое наказание за коррупцию». Большинство граждан считают, что любителей взяток и откатов нужно обложить огромными штрафами и выгнать с рабочих мест.

Но самый печальный результат соцопросов центра «София»: большинство украинцев по-прежнему возлагают ответственность за собственное благополучие на президента, Верховную раду, местные органы власти — и только потом на самих себя. И это, по мнению социологов, главная проблема для Украины, которую вряд ли можно решить с помощью выборов.

Александр Левцун, руководитель социологических программ киевского центра социсследований «София», описал корреспонденту Федерального агентства новостей основные ожидания граждан от предстоящих выборов президента.

«Вкратце сформулировать главные ожидания украинцев от выборов президента можно примерно так: «Мира, хлеба и справедливости», — говорит эксперт. — В данном случае требование мира — это урегулирование конфликта в Донбассе, требование хлеба — недопущение властями дальнейшего снижения уровня жизни в стране, остановка процесса обнищания населения. Наконец, требование справедливости — это желание людей наказать верхушку страны, десятки высших чиновников за коррупционные преступления».

По словам социолога, сегодня даже вопиющие факты коррупции — вроде незадекларированных миллионов гривен, найденных НАБУ у министра инфраструктуры Владимира Омеляна, — остаются без всякого наказания. И людей это страшно возмущает, считает он.

«Что касается основных кандидатов в президенты, то каких-то новых предложений, собственных оригинальных планов по урегулированию конфликта в Донбассе у них нет. Ни Петр Порошенко, ни Юлия Тимошенко, ни Анатолий Гриценко таких инициатив не озвучивают, по крайней мере в конкретике. Как правило, главные кандидаты на высший пост либо сильно завязаны на интересы элитных групп на Украине, либо сами являются их частью. Этим они очень разочаровывают значительную часть украинцев — отсюда и популярность других кандидатов, в том числе пророссийских, которую фиксируют соцопросы», — говорит Александр Левцун.

По его мнению, проблема урегулирования в Донбассе сегодня не имеет простых решений. И даже те решения, которые сегодня выдвигаются некоторыми политиками, не могут быть однозначно положительно восприняты основной массой населения страны.

«Например, такие пути решения проблемы, как прямые переговоры с руководством ЛДНР или компромисс с Россией в вопросе контроля над общей границей, будут однозначно отвергнуты националистически настроенной частью украинцев, — считает Левцун. — Поэтому ведущие политики либо крайне осторожны в своих высказываниях, либо вообще предпочитают обходить такие «подводные камни». Ведь в конечном счете они вынуждены ориентироваться на представления и пожелания своего электората».

Впрочем, как отмечают социологи, даже у ведущих политиков представления о чаяниях своего ядерного электората довольно расплывчаты. Так, Юлия Тимошенко, которая имела «президентский» рейтинг в 18-20% голосов в августе 2018-го, к октябрю потеряла 5-7% популярности. Это случилось после того, как она неоднократно заявляла, что, став главой государства, «намерена продолжить вести Украину в Евросоюз и НАТО», а также всемерно поддержать предоставление стране автокефалии.

По словам социолога, даже относительно новые лица в украинской политике, вроде Святослава Вакарчука или Владимира Зеленского, крайне осторожно высказываются по проблематике урегулирования в Донбассе.

«Сегодня даже политики-популисты, претендующие на пост президента, высказываются в том духе, что «проблема Донбасса не может быть урегулирована в ближайшее время», — подчеркивает Левцун. — Худшее в этой ситуации — кардинальное решение этой проблемы находится не в компетенции Украины, здесь действуют внешние факторы.

И любой из кандидатов в президенты понимает, насколько опасно заигрывать с общественным мнением, обещая перед выборами решить эту проблему самостоятельно. Это нереалистично. Так что политики предупреждают: Украине предстоит жить с этим достаточно долго. Нужно подождать, когда страна вновь окрепнет экономически и вновь поднимется уровень жизни населения. А также когда серьезно укрепится украинская армия. И главное — когда под влиянием западных санкций ослабнет Россия. Вот тогда, по словам политиков, и придет тот час, когда Украина сможет решить проблему «оккупированных территорий», — сообщил ФАН киевский эксперт.

По словам социолога, само решение этой проблемы становится неоднозначным в глазах общества — поскольку нет четкого ответа на вопрос, удастся ли это вообще или не удастся. И к тому же совершенно непонятны временные рамки этих процессов.