Трейлер нового «Маугли» с Камбербэтчем опубликован в Сети

Лос-Анджелес, 8 ноября. В Сети опубликован трейлер нового фильма про Маугли. Роль тигра Шерхана исполнил известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Права на новую экранизацию рассказа «Книга джунглей» Редьярда Киплинга Netflix выкупила у компании Warner Bros. Кинокомпания опубликовала трейлер фильма, режиссером которого выступил сыгравший Голума во «Властелине колец» Энди Серкис, на своей официальной странице в YouTube, передает «Ридус».

Роль Маугли сыграл Роэну Чанду. Роли животных достались именитым звездам кино — Камбербэтч сыграет тигра Шерхана, Кристиан Бэйл озвучит пантеру Багиру, а Кейт Бланшетт — питона Каа, передает телеканал «360».