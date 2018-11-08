Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Трейлер нового «Маугли» с Камбербэтчем опубликован в Сети

72
0 Оставить комментарий

Трейлер нового «Маугли» с Камбербэтчем опубликован в Сети

Лос-Анджелес, 8 ноября. В Сети опубликован трейлер нового фильма про Маугли. Роль тигра Шерхана исполнил известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Права на новую экранизацию рассказа «Книга джунглей» Редьярда Киплинга Netflix выкупила у компании Warner Bros. Кинокомпания опубликовала трейлер фильма, режиссером которого выступил сыгравший Голума во «Властелине колец» Энди Серкис, на своей официальной странице в YouTube, передает «Ридус».

Роль Маугли сыграл Роэну Чанду. Роли животных достались именитым звездам кино —  Камбербэтч сыграет тигра Шерхана, Кристиан Бэйл озвучит пантеру Багиру, а Кейт Бланшетт — питона Каа, передает телеканал «360».

Трейлер нового «Маугли» с Камбербэтчем опубликован в Сети

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.