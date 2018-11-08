50-летняя жительница Лондона родила четверых детей

Лондон, 8 ноября. В Великобритании 50-летняя женщина родила четверых детей. Она стала самой возрастной роженицей, об этом сообщает британские СМИ.

Для зачатия детей женщина обратилась в одну из клиник Кипра, где ей было проведено искусственное оплодотворение. Операция обошлась в 8 тысяч долларов.

Медики опасались за здоровье женщины и ее детей, поэтому роды принимали бригада из 35 врачей клиники при колледже Лондонского университета. Во время родов внутри утробы у одного из детей началось кровотечение. Медикам пришлось делать женщине кесарево сечение.

В настоящий момент дети: три мальчика и девочка находятся в палате интенсивной терапии. По словам медиков угрозы для их жизни нет, сообщает телеканал N-TV.