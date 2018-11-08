Актриса Исакова впервые рассказала о дочери

Москва, 8 ноября. Российская актриса театра и кино Виктория Исакова в течение нескольких лет скрывала от общественности известие о том, что стала мамой. В то время как дочке артистки исполнилось уже два или три года.

Фотографии девочки периодически появлялись в Instagram российской актрисы, однако Исакова не сопровождала их подписями, по которым можно было бы понять о пополнении в семье. Поклонники высказывали предположения, что запечатленная на снимках девочка – ребенок кого-то из друзей или знакомых актрисы, хотя были и догадки о родстве с Исаковой, пишет «Дни.ру».

Однако никаких подтверждений этому не находилось, пока на днях Исакова не рассказала о дочери в интервью журналу «ОК!».

«Я как мама маленькой дочери часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы ей демонстрируем. Стараюсь ответственно относиться к тому, что все закладывается с детства», – сказала Исакова.

Стоит отметить, что актриса не рассказала никаких подробностей, в том числе об имени девочки и ее возрасте. Однако Вадим Верник, который брал у Исаковой интервью, отметил, что, когда артистка рассказывала о муже и маленькой дочери, с ее лица не сходила улыбка.

Ранее известный российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов признался, что его перестала узнавать дочь. Музыкант рассказал, что слишком погрузился в работу и проводил много времени на гастролях. Когда он вернулся домой, дочь не узнала его и долго не могла перестать плакать.